Angst regeert Vlierstraat in Bergen na nieuwe schuurbranden: ‘Wie is de volgende?’

Swappunt van start: elke vrijdag en zaterdag kleding ruilen of kopen

8:26 BERGEN OP ZOOM - In café Atelier in de Scheldeflat aan de Borgvlietsedreef 56 is vrijdag het Aweareness Kollektif Swappunt officieel van start gegaan. Elke vrijdag en zaterdag kan daar tussen 12.00 en 15.00 uur gedragen kleding geruild of gekocht worden.