Angst overwinnen met de Pedaleurs in Bergen op Zoom

Of het nu waait, heel hard regent of sneeuwt: het is altijd weer om te mountainbiken. Daar komen wij, de deelnemers van de jaarlijkse mountainbike intro van Fietsclub de Pedaleurs, al snel achter. Op de eerste dag stortregent het. Een van de zwaarste buien deze zomer. Maar van uitstel is geen sprake: we crossen gewoon door een kletsnat bos in Bergen op Zoom en komen van top tot teen onder de modder weer terug.

Fietslessen

De Pedaleurs zijn al meer dan tien jaar geleden begonnen met het geven van fietslessen. Van clinics van een aantal uur tot deze intro, die vier lessen duurt. Ooit begonnen om wat extra geld in het laatje te brengen voor de fietsclub en tegenwoordig een belangrijke inkomstenbron.

Onze instructeur is André Jansen, samen met andere leden van de fietsclub. Jansen kent het bos op zijn duimpje. Maar ook hij wordt weleens verrast, zegt hij. ,,In de herfst is het bos heel anders dan in de zomer. Dan kom ik soms op plekken die ik wel ken, maar bijna niet herken.''

Hij probeert ons de basis van het mountainbiken bij te brengen. En het plezier. In ons groepje zitten mensen die weleens gemountainbiket hebben, maar meer willen leren, en mensen zoals ik, die nog nooit een mountainbike hebben aangeraakt, maar wel nieuwsgierig zijn.

Obstakels

We leren vaardigheden: dat in een klein rondje fietsen best te doen is, als we met zijn allen achter een 'leider' aangaan. Maar ook: hoe je over los zand fietst. Slalommen om pionnen, zowel met het voor- als het achterwiel. Over obstakels heen springen, of er juist onderdoor fietsen.

We oefenen en brengen het in de praktijk. Ik val meermaals en hou aan de lessen blauwe plekken en vreselijke spierpijn over. Maar ik voel me stoer. Fietsend door het bos. De knarsende, zachte grond, waar dikke banden overheen zoeven. Takken die knappen of langs benen schuren.

Praktijk

Eng is het ook. Mijn hart bonst meermaals in mijn keel tijdens de laatste les. Als we moeten dalen. ,,Niet remmen'', zegt Jansen. ,,Je moet goed vooruitkijken en zo naar beneden fietsen.'' De eerste twee keer gaat dat nog wat angstig. Maar na een paar keer giert de adrenaline door mijn lichaam en neem ik de afdalingen makkelijker. ,,Je hebt echt je angsten overwonnen'', zegt Jansen.

Na vier zaterdagen zijn we klaar met de lessen. ,,Jullie weten nu alles wat wij van De Pedaleurs ook weten'', zegt Jansen. Nu nog in de praktijk brengen.