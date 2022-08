Angelique is schuldenvrij, maar het toeslagendossier is nog niet dicht: ‘De geleden schade is enorm’

Weer deel kade container­ter­mi­nal Bergen op Zoom afgezet: ‘Niet verant­woord om die open te houden’

BERGEN OP ZOOM - De kade van de Markiezaat Container Terminal (MCT) van H.Essers aan de Vierlinghweg in Bergen op Zoom is in zo’n slechte staat dat intensief gebruik volgens de gemeente niet meer mogelijk is. Recent is weer een deel van de kade afgezet.

12 augustus