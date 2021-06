André Smulders: ‘Vrijwilligerswerk is plezier hebben en maken’

Vrijwilligerswerk, en dan met name binnen de sportwereld, is de 61-jarige André Smulders uit Steenbergen met de paplepel ingegoten. ,,Mijn ouders waren vrijwilliger bij de turnbond. Toen ik een jaar of 13 was ging ik er ook aan de slag als vrijwilliger door wc’s schoon te maken en eten rond te brengen”, vertelt hij.

Idolaat van turnen

Quote Ik vind het leuk als hobby, maar er is meer in het leven dan dat. Uiteinde­lijk stopte ik er veel liefde, tijd en plezier in André Smulders Inmiddels is hij al sinds de oprichting in 1987 nauw betrokken bij turnvereniging Trafo als leider, trainer, bestuurslid en inmiddels als voorzitter. ,,Mijn ouders waren idolaat van het turnen. Ik zei altijd: zoals jullie het doen, ga ik het niet doen. Ik vind het leuk als hobby, maar er is meer in het leven dan dat. Uiteindelijk stopte ik er veel liefde, tijd en plezier in.”



Dat heeft hij naar eigen zeggen te danken aan zijn vrouw Anja Smulders. ,,Zij heeft altijd achter me gestaan. Dat moest, want alle tijd die ik in het vrijwilligerswerk stak, kon ik niet in het gezin en het huishouden steken. Inmiddels zijn twee van mijn drie kinderen ook actief in het turnen.”

Naast Trafo was hij trainer van de trimgroep bij Diomedon en vrijwilliger bij de Survivalrun. Het is niet alleen sport waar zijn hart ligt; hij is ook nauw betrokken bij de Stichting Karnaval Steenbergen, waar hij zes jaar lang de orde bewaakte als ‘leutpliessie’ Jan Oorlog.

Afwijking

Inmiddels is hij nog beschikbaar voor hand- en spandiensten. ,,Dat is een afwijking binnen mijn vrijwilligerswerk”, zegt hij lachend. ,,Al gaat vrijwilligerswerk bij mij om plezier hebben en plezier maken, dus wat dat betreft is het niet zo heel anders dan de turnwereld.”

Quote Je kunt je een slag in de rondte werken voor de maatschap­pij, maar voor een lintje ben je afhanke­lijk van iemand die je voordraagt en heel die rompslomp eromheen op zich neemt

Op zijn koninklijke onderscheiding is hij trots, al vindt hij dat er veel meer mensen zijn die een lintje verdienen. ,,Dat vind ik een zwakte in het systeem. Je kunt je een slag in de rondte werken voor de maatschappij, maar voor een lintje ben je afhankelijk van iemand die je voordraagt en heel die rompslomp eromheen op zich neemt. Er lopen veel mensen rond die heel veel doen, maar niemand in hun omgeving hebben om hen voor te dragen. Ik ben heel dankbaar dat mijn omgeving het opgepakt heeft. De felicitaties die ik naderhand kreeg, doen me erg veel.”

Aard van het beestje

Waarom hij zich met zoveel passie vrijwillig inzet? ,,Dat heb ik mezelf ook vaak afgevraagd”, zegt hij lachend. ,,Het zit in de aard van het beestje. Als ik ergens naartoe ga, maak ik me liever nuttig dan dat ik alleen toeschouwer ben. Ik help graag om iets te laten slagen. Als voorzitter van Trafo steek ik ook de handen uit de mouwen in plaats van alleen maar te delegeren.”