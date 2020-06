Amper tips over gedumpte drugsvaten in Woensdrecht na uitzending Opsporing Verzocht

Valse kentekenplaten

Uit de uitzending van Opsporing Verzocht bleek bleek dat kentekenplaten die op de in Woensdrecht gebruikte bestelbus hadden gezeten, in april dit jaar op een busje zaten dat in Egmond aan den Hoef in vlammen op is gegaan. De bestelbus was op 19 oktober geparkeerd in Woensdrecht. Vijf dagen later stond de bus er nog steeds, maar inmiddels zonder kentekenplaten. Een getuige vond de bus daarvoor al verdacht en had het kenteken gefotografeerd. De bestelbus die in Egmond aan den Hoef uitbrandde, stond daar ook al een tijdje geparkeerd. Het kenteken van de valse platen op de bus kwam overeen met het kenteken dat door de getuige in Woensdrecht was gefotografeerd.