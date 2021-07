Alzheimer Café wil meer mensen bereiken door op locatie in Nieuw Vossemeer te gaan

Vaak is er terughoudendheid met vragen over dementie en zorg. ,,Hoe vroeger je erbij bent, hoe eerder je het kunt onderkennen.’’ Daarom is het goed dat mantelzorgers en andere mensen die met dementie te maken hebben, eventueel vergezeld door een familielid of bekende, met elkaar spreken over de ziekte.



Zaterdag wordt informatie gegeven over dementie en is volop ruimte voor gesprekken. Ook is er gratis koffie met koek en een korte wandeling in samenwerking met Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid. ,,Lotgenoten uit andere kernen zijn ook welkom en daar werkt de Plusbus weer aan mee. Die rijdt niet op zaterdag, maar voor het café maakt de bus een uitzondering.’’