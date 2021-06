Alweer brand op Kalmthoutse Heide: brandweer kan schade deze keer beperken

Buiten de Veste in Steenber­gen wordt 22 nieuwe woningen rijker

2 juni STEENBERGEN - Woonwijk Buiten de Veste in Steenbergen wordt 22 woningen rijker. Dinsdagmiddag tekende SoMa Vastgoed in het gemeentehuis voor project de Ravelijn, waarvan de bouw in juni volgend jaar moet plaatsvinden. De twee-onder-een-kap-woningen en levensloopbestendige woningen gaan volgende maand alvast in de verkoop.