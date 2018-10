Altijd verbindingen in Bergen op Zoom zoeken, ook als de verschillen groot zijn

Tv-hoogleraar houdt lezing over invloed muziek op dementie bij tanteLoui­se in Bergen op Zoom

9:00 BERGEN OP ZOOM - Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder - bekend van vele tv-optredens bij onder meer De Wereld Draait Door - hield maandagmiddag bij zorginstelling tanteLouise in Bergen op Zoom een lezing over de invloed van muziek op het brein. Hoe muziek een dementerende bewoner kan kalmeren en tot rust kan brengen. De presentatie was in het kader van de tweede editie van Tante's Trots, een minisymposium voor en door medewerkers van de zorginstantie.