Altijd strijd op de Brabantse Wal, bevrijding van drugsellende nog niet nabij

Van het land Toekomst

9:30 BERGEN OP ZOOM - De afgelopen maand volgden we met extra interesse het nieuws. Regelmatig appten we elkaar filmpjes, artikelen en foto’s door. Het boerenprotest geeft ons een gevoel van trots. Bijzonder om te zien hoe boeren zich zo snel weten te mobiliseren en zo’n groots effect teweeg kunnen brengen. Het is dat onze tractoren zo oud zijn dat we Den Haag vermoedelijk niet halen. Dat we volop in de oogstperiode zitten en allemaal nog een andere baan hebben, maar onze vader had zich er zeker mee bemoeid.