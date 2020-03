Altijd plezier en high five bij groeiend G-team in Zuidwesthoek

OSSENDRECHT - Een breed team van voetballers met een beperking: dat is de droom van de Woensdrechtse Voetbal Federatie. Op zaterdag 14 maart is er bij ODIO in Ossendrecht een oefenduel tegen een andere G-ploeg. Mogelijke G-spelers en hun ouders zijn welkom om te komen kijken hoe leuk het is, in de hoop dat ze lid worden.

,,Het plezier staat voorop en het enthousiasme is enorm”, vertelt Jeroen Goossens, trainer bij de ODIO-vrouwen én coach van twaalf voetballers met een beperking van zorginstelling Titurel, waar hij werkt als begeleider. ,,We oefenen sinds september elke dinsdagavond bij ODIO en ze slaan zelden of nooit een training over.”

Ook voor thuiswonende kinderen

Volledig scherm Om tot één groot team voor voetballers met een beperking te komen in de gemeente Woensdrecht worden de krachten gebundeld door (vlnr) ODIO-voorzitter Roger Withagen, trainer Jeroen Goossens en Hans van Hoek, voorzitter van de Woensdrechtse Voetbal Federatie. © Peter de Brie ,,Daar kan onze selectie nog wat van kan leren”, grapt ODIO-voorzitter Roger Withagen, die met zijn collega’s van METO, WVV’67, Vivoo en Grenswachters het Titurel-groepje wil verbreden met spelers uit de hele Zuidwesthoek. ,,Dat kunnen cliënten zijn van zorginstellingen als SDW en Amarant, maar ook thuiswonende kinderen, vanaf 16 jaar. En mensen uit de buurt, Rilland of zo.”

Coach op G-trainerscursus

Quote We doen jaarlijks mee aan de toernooien van NAC en WHS. Lekker de bal rondspelen is het belangrijk­ste Jeroen Goossens, trainer G-voetbalteam Goossens is blij met het initiatief. ,,Een kans om met twee handen aan te pakken. Mijn Titurel-spelers, onder wie een dame, zijn tussen de 18 en 42 jaar. We doen jaarlijks mee aan de toernooien van NAC en WHS. Lekker de bal overspelen is het belangrijkste. En na afloop zijn ze altijd positief en geven elkaar een high five.” De Brede Welzijns Instelling Woensdrecht zorgt dat Goossens op G-trainerscursus kan, en voor de groen-blauwe shirts.

Geen G-team in elk dorp

,,Zo ver als MOC in Bergen op Zoom zijn we nog lang niet, maar die zijn ook al 25 jaar bezig met G-voetbal”, weet Hans van Hoek, voorzitter van de Woensdrechtse Voetbal Federatie (WVF), waar de vijf Zuidwesthoek-clubs onder vallen. Elk dorp een eigen G-team is niet haalbaar. ,,Maar een gezamenlijk WVF-team mogelijk wel. De animo voor het oefenduel kan doorslaggevend blijken om in te schatten of het project kan slagen.”

Quote Een gezamen­lijk team van de Woensd­recht­se Voetbal Federatie is ons doel. We hopen op veel animo bij ons oefenduel Hans van Hoek, voorzitter Woensdrechtse Voetbal Federatie

Oefenduel op 14 maart

Op 14 maart om 14.00 uur speelt de huidige groep van Goossens tegen de G-selectie van WHS uit Sint-Annaland: zeven tegen zeven, twee keer 30 minuten, op een half veld. Voetballiefhebbers met autisme of een andere beperking kunnen zien hoe dat gaat. Als dat leidt tot nieuwe aanmeldingen, kan de WVF rustig verder bouwen.

Nog te vroeg voor competitie

Quote We beginnen laagdrempe­lig en bouwen rustig op met vriend­schap­pe­lij­ke potjes Roger Withagen, voorzitter ODIO ,,Kleinschalig en laagdrempelig. Vriendschappelijke potjes en toernooien: prima. Daar is deze groep rijp voor na oefenduels tegen dames en jeugd”, aldus Withagen. ,,Voor de officiële competitie is nog te vroeg. Je wilt niet ver reizen en dan 30-0 verliezen tegen een ervaren club.”

Voetballen mag, helpen bij de clubs ook