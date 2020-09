Altijd al eens de slechterik willen spelen? De politie zoekt figuranten

Krijgt Woensd­recht winterter­ras­sen?

19 september WOENSDRECHT - De gemeente Woensdrecht gaat in overleg met de horecaondernemers om zogenaamde winterterrassen in te richten. ,,We gaan meedenken met de horeca hoe ze op een veilige manier een winterterras in kunnen richten”, meldde wethouder Henk Kielman tijdens de Woensdrechtse opinieraadsvergadering Bestuur.