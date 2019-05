Alternatief voor de massale bomenkap Bergen op Zoom: ‘We hebben zitten slapen’

BERGEN OP ZOOM - Er lijkt een oplossing mogelijk om de massale bomenkap in de bossen van landgoed Lievensberg en Zoomland te voorkomen. Een gebied van 20 hectare moet in de huidige plannen van netbeheerder TenneT het veld ruimen voor een nieuwe 380Kv-lijn. Bewoners zien mogelijkheden voor een ondergrondse variant, in het trace van de leidingstraat.

Dat bleek donderdagavond bij stadsboerderij De Kleine Kievit aan de Balsedreef. Een groep Bergenaren is fel tegen de massale bomenkap en nam leden van de Bergse gemeenteraad mee het gebied in. Om ze bij te praten over de gevolgen. Zoals de plannen er nu bij liggen, sneuvelen 30 voetbalvelden bos.

Netwerkbeheerder TenneT is inmiddels drie jaar in gesprek met natuurorganisaties en andere belanghebbenden. Het traject bij landgoed Lievensberg en Zoomland is niet nader onderzocht, om de simpele reden dat dit niet als knelpunt gemarkeerd stond, zegt William Hartmann, projectleider bij TenneT. Hij was donderdag ter plekke.

Tracé bovengronds

De nieuwe hoogspanningsverbinding loopt achter langs landgoed Mattemburgh West-Brabant binnen. Loopt hier ondergronds tot aan de Huijbergsebaan. Vanaf daar gaat het tracé bovengronds. Met hoge elektriciteitsmasten als resultaat. Honderden bomen moeten daarvoor sneuvelen. Sommigen meer dan honderd jaar oud.

Door de Leidingstraat

,,We hebben zitten slapen”, zegt Ernst Keijzer, recreant in het gebied en woordvoerder namens de actiegroep. ,,Bewoners en de gemeenteraad. Gelukkig zijn we nog niet te laat. En is er een alternatief om massale kap te voorkomen.” Dat alternatief is vrij simpel. Zorg dat de hoogspanningsverbinding vanaf de Huijbergsebaan nog 2,5 kilometer door de leidingstraat loopt.

Zowel wethouder Patrick van de Velden als Barry Jacobs zijn tegen massale bomenkap. ,,Als het klopt wat hier vanavond wordt gezegd, dan zien wij dit wel degelijk als knelpunt”, zegt Jacobs. Wat betekent dat hij het tracé door de bossen van Lievensberg en Zoomland opnieuw onder de loep wil nemen.

Onderzoek naar ondergronds