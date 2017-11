Als vanouds volle bak in café Boulevard in Ossendrecht

In Wjeeldrecht blijft alles bij hetzelfde

13:00 HOOGERHEIDE - In Wjeeldrecht (Hoogerheide/Woensdrecht) blijft alles bij hetzelfde. Dat bleek zaterdagavond tijdens de 11-11 viering van carnavalsvereniging de Snoeken in café 't Pleintje, op Het Ouwe Raedthuysplein in Hoogerheide.