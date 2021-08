Als ‘mama nog elke dag boos is op papa’, kan het Team Samen Scheiden helpen

‘Papa zegt zulke vervelende dingen over mama’. Of ‘mama is nog elke dag boos op papa’. Kinderen kunnen er behoorlijk last van hebben als een scheiding leidt tot slepende conflicten tussen ouders. Verschillende gemeenten in de regio zetten daarom ‘teams Samen Scheiden’ in, die proberen te voorkomen dat echtscheidingen verzanden in vechtscheidingen.