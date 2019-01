‘Als je hier geen dieren ziet, kijk je niet goed genoeg’

Een stukje geschiedenis

Landgoed Zoomland is ontstaan uit vier kleinere landgoederen: Klein Gemini, Groot Gemini, Goeree en ‘s-Heeren Plantage. Rond 1700 werden deze gesticht. Moerasgebied De Zeezuiper, waar de ‘verdrinkende’ bomen zich bevinden op het landgoed, is ook al eeuwenoud.

Ten oosten van de Brabantse Wal strekte zich een moeras uit. De Wilhelmieten van het Mariaklooster in Huijbergen begonnen in de dertiende eeuw met de vervening van dit gebied. In 1430 werd de Zoom gegraven, die diende als turfvaart. De vervening leidde tot het ontstaan van plassen. De plassen breidden zich uit en het gebied kreeg de naam Zeezuiper, omdat het enorme plassen water kon opnemen en zodoende ‘kon zuipen als de zee.’

De plassen werden gebruikt voor de drinkwatervoorziening van Bergen op Zoom. Door ontginning en ontwatering was er eind vorige eeuw niet veel meer van over van het moeras, maar door sloten om te leiden en water vast te houden, kon de Zeezuiper weer gevuld worden. Tegenwoordig is Zoomland in handen van Stichting Brabants Landschap.