Als je dochter zegt: 'Balen mam, dat de kappers dicht zijn', is het tijd voor een knipbeurt

Gemiddelde huurprijs daalt in Brabant, maar niet in Bergen op Zoom

14 januari De gemiddelde prijs per vierkante meter van een huurwoning in de vrije sector is in zowat heel Brabant gedaald. Maar in Bergen op Zoom is er juist spraken van een prijsstijging. Daar steeg de huurprijs met 1,35 euro per vierkante meter.