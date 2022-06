‘Als je Bergen binnenrijdt, voel je de gezelligheid’

Bezoekers genieten van stoet door Bergen op Zoom: ‘De Maria Ommegang is altijd indrukwek­kend’

BERGEN OP ZOOM - ,,Hij is verrezen, hallelujah.” Om drie uur start de Maria Ommegang vanuit het Markiezenhof in Bergen op Zoom voor een rondgang door de binnenstad. De zon schijnt, het publiek staat rijen dik of zit op de Grote Markt op het terras, eerste rang om alles goed te bekijken.

26 juni