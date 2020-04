jong in...SINT-MAARTENSDIJK - Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag: Ruben Uijl (17) uit Sint-Maartensdijk.

Ruben heeft in zijn dorp alles wat hij nodig heeft: de sportschool, de voetbalclub en zijn vrienden en familie. Hij hoopt na zijn opleiding ambulancebroeder te worden. ,,Mijn moeder zag al van jongs af aan dat ik een type ben om in de zorg te werken.’’

Hoe kom jij de coronacrisis door?

,,Voetballen en fitnessen kan niet meer. Ik sport buiten, maar verder doe ik niet zoveel. Mijn werk in de zorg gaat gewoon door. Daarnaast game ik online tegen vrienden op de Playstation en kijk ik zo nu en dan wat op Netflix.’’

Wat is het eerste dat je gaat doen als de situatie weer normaal is?

,,Sowieso voetballen en fitnessen. Ik ga liever met een vriend naar de sportschool dan naar de bioscoop.’’

Paspoortje Woont met: moeder Madelinde, vader Bert, broers Maurice, Colin en Almas

Huisdieren: chihuahua Zoë.

School: BBL-opleiding verzorgende IG op het Scalda in Goes

Hobby’s: voetballen, fitnessen en uitgaan met vrienden

Bijbaantje: bij zorgcentrum Ten Anker. In de zomer aardappels rooien bij een boer.

Verliefd: nee

Valt er normaal gesproken wel wat te beleven in Sint-Maartensdijk?

,,Dit jaar vind ik het minder gezellig dan een paar jaar geleden. Veel dingen zijn gestopt. In Sint-Annaland hebben ze een wintermarkt, dat doen ze hier niet meer. Tijdens de braderie en de kermis is het wel gezellig, daar kijkt iedereen altijd naar uit.’’

Wat mist je dorp?

,,Een grote stad in de buurt. ­Bergen op Zoom is nog best ver weg, en dat is niet eens zo’n grote stad. In Sint-Maartensdijk zou ik een gezellige winkelstraat willen zien. We hebben alleen supermarkten hier.’’

Wat is er leuk aan Sint-Maartensdijk?

,,Al mijn vrienden en familie wonen hier. De sportschool is dichtbij en ik voetbal al mijn hele ­leven bij SV Smerdiek. Dat zal voor mij altijd de gezelligste voetbalclub blijven die er is. Ik ga best veel uit in de buurt. Café Sannie’s op het dorp is een leuke plek, en ik ga naar An de Sloove in Sint-Annaland. Alleen met carnaval ga ik naar Bergen op Zoom.’’

Quote Een voetbalsta­di­on in Sint-Maartens­dijk lijkt me een goed idee Ruben Uijl Wat zou je veranderen als je het voor het zeggen had?

,,Een voetbalstadion lijkt me wel een goed idee, al ben ik blij dat dit dorp redelijk klein is. Een groot strand zoals in Ouddorp zou ik ook leuk vinden. Ik ga hier wel naar het strand, maar het is erg klein. Een centrum met wat winkelstraten zou ik hier ook graag zien. Met een bioscoop erbij, dan doen we meteen alles erop en eraan.’’

Hoe zie je je toekomst voor je?

,,Ik leer nu voor verzorgende. Daarna wil ik verpleegkunde doen. Ik wil graag op de spoed werken of ambulancebroeder worden. Dat lijkt me heel vet en het is heel afwisselend.”

,,Eerst wilde ik gipsverbandmeester worden, maar ik kwam erachter dat dat constant hetzelfde is: gips erop en over zes weken terugkomen. Op de ambulance kom je in heel veel verschillende situaties terecht én op verschillende plekken.’’

Waarom ben je de verzorging in gegaan?

,,Mijn moeder werkt bij zorgcentrum De Schutse in Sint-Annaland. Ik ben haar gevolgd en werk nu in Tholen bij Ten Anker. Ze zag van jongs af aan al in me dat ik in de zorg thuishoor. Toen ik in de derde klas stage liep bij De Schutse, wist ik het zeker: dit is iets voor mij.’’