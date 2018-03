Als het meezit, is Wilma eind 2019 'af'

Kritisch A4tje over GBWP in de bus bij Lepelstraters

14:04 LEPELSTRAAT/BERGEN OP ZOOM - Enkele inwoners van Lepelstraat hebben de verkiezingen aangegrepen om de aanval te openen op GBWP, de grootste partij in de gemeenteraad van Bergen op Zoom. Op een A4'tje dat dinsdagavond in een deel van het dorp is verspreid wordt GPWB verweten Lepelstraat ,,een afzichtelijk industrieterrein in de maag te willen splitsen''.