schikt 't?Tijd om aan de slag te gaan. Zoek een dikke, zwarte stift en pak een leeg kartonnen vel. Haal de ouwe bullen van zolder en zorg voor een frons op je gezicht. We gaan protesteren! Want geen optocht? Dat pikt Jeroen Kommers niet.

Ben je boos Jeroen? Pluk een roos!

Je begint wel extreem lui te worden met die grapjes, hè Majda. Maar nee, ik ben niet boos hoor. Het is begonnen als grapje, dus je moet vooral niet dinsdag de straten opgaan. Het idee ontstond ten tijde van de anti-racismedemonstratie in Amsterdam. Weet je dat nog? Toen het zo'n ophef opleverde tussen Grapperhaus en Halsema. Het was zo druk op de Dam toen. En als demonstreren mag, dan vieren we Vastenavend toch onder het mom van een protest?

En dus kwam je met een protestmars tegen 't Chagrijn?

Ja, want als je zoiets organiseert, moet je ook ergens tegen demonstreren. Dan maar tegen het chagrijn. Vastenavend draait om de leut en die was redelijk ver te zoeken het afgelopen jaar. Dus er is heel wat chagrijn op ons afgekomen. Je merkt dat mensen er wel klaar mee zijn. We hebben begrip voor de maatregelen, maar we snakken er allemaal naar gewoon weer naar een terras of café kunnen. Het is nooit mijn intentie geweest echt iets te organiseren. De maatregelen zijn inmiddels ook een stuk strenger dan toen ik het evenement op Facebook zetten.

Maar als we dan eens fantaseren? Hoe zou zo'n leutige protestmars eruit zien?

Als ik dan een beetje hardop nadenk: dan ga je toch denken aan het optrommelen van een paar bandjes en zoveel mogelijk mensen op de been krijgen. Maar voor alle duidelijkheid: dat gaan we niet doen, hè?

Hoe zorgen we dat Vastenavend toch een beetje rooskleurig blijft dit jaar?

Ik vier het thuis met mijn gezin. We zoeken de internetactiviteiten op. We hebben ons ingeschreven voor de muziekbingo van 't Slik. En binnen de boel een beetje aankleden om in stijl de uitzendingen van de stichting te volgen.

Wat ga je het meeste missen?

Dat vind ik moeilijk. Mijn vrouw en ik doen sinds een aantal jaar mee aan de dweilavond. En ik doe meestal mee aan de optocht als enkeling. Dat mis ik nu wel: het creatieve proces. Het bedenken en dan creëren. Ik denk dat ik de muziek ook wel heel erg ga missen.