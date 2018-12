‘Als boer, tuinder of fruitteler ben je vaak afhankelijk’

Nu is de vraag of we volgend jaar weer snijbonen gaan telen of dat we op die plek iets anders gaan zetten. Met onze eigen banen ernaast, is een arbeidsintensieve teelt zoals snijbonen vaak moeilijk te combineren. Maar het feit dat we allemaal ook een eigen baan en dus een vast inkomen hebben, zorgt er ook voor dat we net iets makkelijker een keuze kunnen maken, aangezien we niet volledig afhankelijk zijn van het inkomen van het fruitteeltbedrijf.