Almata: ‘Geen gedwongen anticonceptie bij meisjes die hier verblijven’

In Almata verblijven 46 jongens en meisjes tussen de 12 en 18 jaar die zonder behandeling een risico zijn voor zichzelf of hun omgeving, vaak als gevolg van huiselijk geweld of seksueel misbruik. Het is een van de elf zogeheten JeugdzorgPlus-instellingen in ons land. ,,Deze jongeren komen hier nadat de kinderrechter een machtiging gesloten jeugdhulp heeft afgegeven”, vertelt directeur Jan van Wirdum. ,,Het gaat om een categorie jongeren die aan het afglijden is op een manier die we als maatschappij niet toe kunnen staan.”