'Alles wat Ludo Goossens uit Steenbergen was, viel bij zijn afscheid op zijn plaats'

In liefdevolle herinneringSTEENBERGEN - Ludo Goossens kreeg in oktober te horen dat hij nog enkele dagen te leven had. In die dagen regisseerde hij nauwgezet zijn eigen afscheid.

Ludo Goossens en zijn gezin maakten mee hoe hoop en euforie in een ogenblik kunnen omslaan in wanhoop. Na een periode van buikklachten bleek hij dit voorjaar een tumor in zijn darmen te hebben. Na de operatie verklaarden artsen hem 'brandschoon, kom over vijf jaar maar terug'. Maar de klachten hielden aan en totaal onverwacht werd een tweede tumor ontdekt. Ludo kreeg te horen dat hij nog ongeveer een jaar te leven had en maakte met zijn gezin plannen om in die tijd samen te genieten van leuke dingen. Maar koud een dag later sloeg een andere chirurg alle hoop de bodem in. Ludo had geen maanden, geen weken, maar nog slechts dagen te leven.

Steenbergenaar Ludo Goossens overleed op 19 oktober, hij was nog maar 55 jaar oud. Hij laat zijn vrouw Lia Janbroers en de drie kinderen Tjores, Benthe en Hannes in vertwijfeling achter. ,,Alsof je na een turbulente vlucht aan het landen bent. Je ziet de aarde, maar je bent er nog niet'', zegt Lia over de periode die achter haar ligt. Verdriet en onbegrip wisselen elkaar af. Was dit te voorkomen geweest? Lia probeert er niet teveel aan te denken. ,,Ludo krijg ik daar toch niet mee terug.''

Volledig scherm Een trotse Ludo nadat hij met groep 8 van Maria Regina het jeugddebat van de gemeente Steenbergen heeft gewonnen. © Steenbergse Courant

Bekend in Steenbergen

Wie kende de joviale Ludo Goossens niet in Steenbergen? Hij was al 33 jaar bestuurslid van de Kleine Tour, de meerdaagse wielerwedstrijd voor kinderen in en rond Steenbergen, met jaarlijks meer dan 200 deelnemertjes. Met nummer 1 op zijn auto reed hij al die jaren vooraan in de stoet. Het werd een running gag, vertelt zijn broer en medebestuurslid Jack. ,,Iedereen leverde na de Tour dat nummer in, behalve Ludo. Bij hem hing dat bord het hele jaar op de wc.'' Ook was Ludo al meer dan dertig jaar onderwijzer, grotendeels op de Maria Reginaschool, inmiddels opgegaan in brede school Het Podium. ,,School was alles voor hem, hij zette zich daar met hart en ziel voor in'', zegt Lia. ,,Kinderen die op school altijd de kont tegen de krib hadden gegooid, stonden bij de herdenking te huilen.'' Terwijl Ludo, een imposante verschijning met een bulderende stem, behoorlijk streng kon zijn. ,,Een geboren onderwijzer, hij wilde altijd het beste uit zijn leerlingen halen'', weet Jack. Lia was ontroerd door de berichtjes die ze op Facebook las: 'Jij was mijn leukste leraar'.

Ludo deed alles met 200 procent inzet, vertelt Jack. ,,Hij maakte altijd de routes voor de Kleine Tour. Een ander zou die nog één keer narijden, Ludo deed dat meerdere keren, ook samen met Lia.''

Eigen afscheid geregisseerd

Met diezelfde gedrevenheid heeft Ludo in die laatste dagen zijn eigen afscheid geregisseerd. Hij ontwierp en schreef zelf zijn kaart en rouwadvertentie met daarop de namen van mensen en plekken die hem dierbaar waren in een bijzondere vormgeving. Na de viering in de Gummaruskerk volgde een herdenking op de school waar hij met zoveel plezier gewerkt had. Lia: ,,Voor mij was het afscheid echt overweldigend. De school verleende voor Ludo's laatste wens alle medewerking en ging zelfs dicht. Alles wat Ludo was, viel die dag op zijn plaats.''

Jack haalde bij die herdenking herinneringen op aan zijn jeugd met Ludo, die hij liefkozend 'de Lange' noemt. Maar hij sprak ook over die laatste, moeilijke periode, waarin Ludo hen op het hart drukte om vooral te blijven genieten van het leven. ,,Zoals jij het zo mooi tegen mij zei tijdens ons laatste moment samen: bedankt voor het broederschap. Nu zeg ik dat tegen jou: bedankt voor het broederschap.''