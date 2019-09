Alles smaakt naar meer bij Brasserie Wouter in Stabroek

Wie niet gericht op pad gaat, zou zomaar langs Brasserie Wouter heensnellen, want de reclame-uitingen aan het chique pand zijn bescheiden, zoals de kok zelf. Waar hij op dezelfde plek in Stabroek eerder met een zwager het sterrenrestaurant De Koopvaardij runde, koos hij in 2012 bewust voor de term brasserie. ,,We hebben de zaak aangepast aan de tijd. Nog steeds mooie producten, alles lekker vers en zelfgemaakt, maar geen zes amuses meer en geen tien dingen bij de koffie.”



We waren voor deze rubriek al eerder net over de grens en dat is geen straf, want Vlaamse koks hebben verstand van smaak. Dat gaat ook zeker op voor de intussen 37-jarige Wouter van Tichelen, ook al gooide hij het samen met zijn zus Rosalie over een andere, meer laagdrempelige boeg. Het interieur werd wat verhipt met kleurige ribstoelen, maar behield de stijlvolle sfeer.