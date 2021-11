Alles op alles voor behoud kinderopvang Nieuw-Borgvliet

De partijen wijzen erop dat De Zeeridder een regiofunctie heeft en veel minder gebonden is aan de wijk, in tegenstelling tot de kinderopvang. En om die reden wellicht beter kan verkassen naar het Juvenaatgebouw of de voormalige Tarcisiusschool.

Alternatief onderzoek

Want hoewel wethouder Koenders nog altijd overtuigd is dat de brede school in de wijk Nieuw-Borgvliet voldoende plek biedt voor de huisvesting van twee basisscholen en kinderopvang, is het onduidelijk of dat in de toekomst zo blijft, nu De Zeeridder blijft groeien. ,,Het is daarom goed dat we alternatieve locaties onderzoeken.”