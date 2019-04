Alles is tiptop in orde bij nieuw restaurant Bij De Coninck in Bergen op Zoom

Dat restaurant is niet meer, gelukkig voor de liefhebbers van eten begon het toch weer te kriebelen bij De Coninck. En zo opende hij onlangs in de Bosstraat een klein restaurant. Er is plek voor maximaal 36 gasten in het knusse etablissement. Waar we op deze avond De Coninck de hele avond aan het werk kunnen zien, dankzij de open keuken. ‘Je ziet dat hij met passie kookt’, merkt mijn tafelgenote halverwege de avond op.