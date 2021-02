Alles is anders, maar de Vastenavendkrant komt gewoon uit

BERGEN OP ZOOM - Alles is anders deze Vastenavend door het coronavirus. Maar de 73e Vastenavendkrant ploft als vanouds vanaf vrijdag bij Bergenaren op de deurmat belooft de Stichting Vastenavend. ,,De leutegste krant in bijzondere tijden.”

Terwijl Krabben en Krabbekes wordt gevraagd Vastenavend 2021 zo veel mogelijk thuis te blijven, elkaar vooral niet op te zoeken, er geen intocht is, geen Kindervastenavend, geen optocht, is de afgelopen maanden achter de schermen hard aan deze krant gewerkt. En zo is er toch iets tijdens de Vastenavend iets dat toch gewoon is, net als anders.

Leuteg

,,Een zeer diverse Vastenavendkrant met veel ‘leutege’ artikelen”, belooft hoofdredacteur Eef Oosters over de jongste uitgave. ,,Geheel opgemaakt in de stijl die we van de krant gewend zijn.” De krant van dit jaar telt 48 pagina's, voor het grootste gedeelte geschreven in het Bergs.

Dat is niet voor iedereen goed te lezen weten de samenstellers. ,,Ook dit jaar weer is er een katern met Nederlandstalige samenvattingen van artikelen elders in de krant.” Voor iedereen die het Bergs nog niet machtig is.

Als vanouds uiteraard in de krant ook de proklematies van Òòg’eid prins Wannes III en van de Gròòtste Boer. En aandacht ook voor 3 x 11 jaar vastenavendspektakel Tusse de Schuifdeure.