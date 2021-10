Allerzielen in Bergen op Zoom gaat dit jaar terug naar de essentie: ‘Samen verdriet delen, het kan weer’

Het herdenken gebeurt bij het crematorium, in de urnentuin én eerder die dag op de rooms-katholieke begraafplaats aan de Mastendreef in Bergen op Zoom. Dat vormt het decor voor Allerzielen, een plek waar mensen samen of alleen kunnen stilstaan bij het verlies van een naaste.

Quote Ieder herdenkt op zijn of haar eigen manier, de één luistert muziek, de ander loopt een labyrint Wilma Franken, Crematorium Zoomstede

Het herdenken begint zondagavond om 17.30 uur met een bijeenkomst in de aula van het crematorium. Om 18.00 uur gaat de belevingsroute in de sfeervol uitgelichte urnentuin van start en kunnen bezoekers tot half acht een ronde maken.

Labyrint lopen

Deelnemers kunnen tijdens die belevingsroute op diverse plekken stilstaan bij het verlies van een dierbare. De ronde wordt opgeluisterd met muziek van lokale artiesten, waaronder Flip de Nijs. Hij speelt liedjes op zijn gitaar. ,,Ieder herdenkt op zijn of haar eigen manier”, zegt Wilma Franken van crematorium Zoomstede. ,,Voor de een is dat luisteren naar muziek, de ander loopt een labyrint of laat een waxinelichtje drijven in de vijver.”

Samen verdriet delen

Allerzielen is een rooms-katholieke traditie, waarvan de oorsprong teruggaat tot in de twaalfde eeuw. Dat gebeurt de dag na Allerheiligen, officieel dus 2 november. Maar in Bergen op Zoom twee dagen eerder. Hoewel een katholieke traditie, is de herdenkingsbijeenkomst voor iedereen bedoeld, benadrukt Franken.

Quote Allerzie­len draait om samen het verdriet delen. Mooi dat we dat nu weer met elkaar kunnen doen Wilma Franken, Projectleider Allerzielen

Het thema van dit jaar ‘Aandacht voor elkaar’. Het doel erachter is dat mensen die avond even stilstaan bij het leven, zegt Franken. ,,Daar draait Allerzielen om, samen het verdriet delen. Mooi dat we dat nu weer met elkaar kunnen doen.” Vorig jaar was er geen openbare activiteit vanwege corona.

Na afloop van de bijeenkomst is er voor alle deelnemers koffie, thee of soep.

Volledig scherm Bezoekers kunnen een kaarsje branden tijdens A © Zoom- en Zegestede