Allerzielen brengt nabestaanden samen in Bergen op Zoom

Door een labyrint van kaarsjes, in de vorm van een hart, lopen de bezoekers de begraafplaats op. Verderop gaan ze door een ‘tunnel’ waar je met een lintje een kaartje met tekst kunt ophangen. Daar wordt veelvuldig gedaan door de bezoekers van de route. In de vijver drijven waxinelichtjes in het water. Het geheel is sfeervol verlicht met fakkels en blauwe, groene en paarse verlichting. In de verte klinkt het geluid van een doedelzak.