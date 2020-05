Alle zeilen bij voor Bergen op Zoom: ‘Het is tien seconden voor twaalf’

BERGEN OP ZOOM - Een mager zesje. Meer scoort Bergen op Zoom niet in de landelijke stresstest van BDO Accountants en Adviseurs. Bergen op Zoom bungelt onderaan in een vergelijk met gemeenten tussen de 50.000 en 100.000 inwoners.

,,Het geeft de urgentie van wat wij doen nogmaals aan.” Dat zegt Arjan van der Weegen kort voor de presentatie van het zogeheten focusakkoord. Dat verschijnt dinsdag en moet de weg openen naar een miljoenenbezuiniging om Bergen op Zoom uit het financiële slop te trekken.

Eigen broek ophouden

De grootste boosdoener blijft in de stad het sociaal domein waarmee wordt bedoeld de sociale uitkeringen, de jeugdzorg, de ondersteuning thuis. Van der Weegen heeft samen met Ad Verbogt de gesprekken met de fracties uit de gemeenteraad gevoerd om tot dit akkoord te komen.

,,Het is tien seconden voor twaalf. We moeten alle zeilen bijzetten om onze eigen broek op te houden. Dat geeft ons de vrijheid om zelf keuzes te maken.” Failliet kan een gemeente niet. Maar ze kan wel onder curatele komen te staan van het Rijk. Op dat moment is een gemeente geen baas meer in eigen huis.

In de min

Quote Als we in het rood schieten meteen ingrijpen Arjan van der Weegen Als er niks gebeurt komt dat moment snel dichterbij vreest Van der Weegen. ,,Nog een paar kwartalen als het zo doorgaat.” Bergen op Zoom zag de reserves vorig jaar zowat halveren. Amper twintig miljoen was er nog achter de hand begin dit jaar. ,,En dat zit inmiddels op zo’n vijftien miljoen.” Want het eerste kwartaal schoot Bergen op Zoom al weer zo’n zeven miljoen in de min.

Tegelijk voelt het voor Van der Weegen bizar aan dat de stad zo fors moet bezuinigen ‘voor iets dat je niet zelf hebt veroorzaakt’. Waarmee hij doelt op de uitgaven voor sociale uitkeringen, de jeugdzorg, de ondersteuning thuis. ,,Wij moeten straks zeggen veeg de straten maar minder omdat we mensen zorg moeten geven.”

Achter de feiten

Belangrijk is vooral dat de gemeente de hand op de knip houdt. ,,Onze exploitatie moet op orde komen.” Niet meer geld uitgeven dan er is. ,,En als we in het rood schieten meteen ingrijpen.” Dat gebeurde de voorbije jaren niet goed vindt hij.

En informatie vanuit het ambtelijk apparaat over de financiële staat van de gemeente klopte niet, zegt hij. ,,In november hoorden we dat het ok zat met de reserves, terwijl nu blijkt dat ze in oktober al wisten dat het niet zo was. Dan loop je als gemeenteraad continu achter de feiten aan.”

Na forse bezuinigingen in de periode 2010 tot 2014 ging het volgens Van der Weegen een tijd lang een beetje beter met de stad. ,,Met de hakken over de sloot.” Maar de jongste stresstest van BDO laat zien dat Bergen op Zoom ongenadig is weggezakt. ,,Omdat het de teugels liet vieren”, aldus Van der Weegen.