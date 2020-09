Alle scholen goed onderdak? Woensdrecht heeft het al strak geregeld

Geen schooldirecteuren meer die plots aankloppen voor een grote investering, maar concrete afspraken tot en met 2023 over wat er bij welke school wordt opgeknapt of bijgebouwd: dat is het nut van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Wethouder Lars van der Beek zette er dinsdag zijn handtekening onder met alle schoolbesturen.

Pittig dossier

,,Een pittig dossier”, blikte Van der Beek terug op de raadsdiscussie, want met onderwijshuisvesting is veel geld gemoeid. ,,In 2016 zijn we samen met Bergen op Zoom en Steenbergen gestart, maar de schaal van de Brabantse Wal bleek te groot om hetzelfde tempo te volgen. Lokaal lukte het wel om zo’n plan te maken. Er liggen nu goede afspraken met scholen over welke investeringen we doen en in welke volgorde.”

Zo komt er in Woensdrecht voor 7,3 miljoen euro nieuwbouw voor De Poorte en De Stappen, wordt De Meulenrakkers in Ossendrecht voor 3,3 miljoen functioneler en duurzamer gemaakt en gaat er vijf ton naar een beter binnenklimaat bij Open Hof, Klim-Op en De Dobbelsteen in Hoogerheide.

Onderzoek naar toekomst St. Marie

,,Ook komt er onderzoek naar St. Marie in Huijbergen, een pand uit 1950 met een prima uitstraling, maar we moeten wel goed kijken hoe we die school het best toekomstbestendig kunnen maken, met renovatie of met nieuwbouw”, aldus Van der Beek.

Hij oogstte lof van de schoolbestuurders die het IHP ondertekenden. ,,Een compliment aan Woensdrecht dat dit als eerste gemeente voor elkaar heeft”, zei Stéphane Cépèro van de Lowys Porquin Stichting, met ruim dertig scholen op de Brabantse Wal en Tholen.

Dat beaamde zijn collega Leo Soffers van Stichting SOM. ,,We zijn blij dat het binnenklimaat bij De Dobbelsteen wordt verbeterd.” Guus Haelermans van het ZuidWestHoek College zit na de nieuwbouw in 2013 en twee noodlokalen in 2017 voorlopig goed. ,,Maar nuttig dat we al mee mochten denken.” Ook het Olivijn College bij Via Almata in Ossendrecht doet mee in het IHP.

