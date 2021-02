Alle recente geboortes digitaal gemeld, corona helpt Woensdrecht aan 100%-score

Elektri­sche deelauto voor ambtenaar én inwoner: ‘Benut sociale samenhang in dorpen en buurten’

10:00 ZEVENBERGEN - Als straat of buurt samen een elektrische auto delen. Dat is goed voor het milieu, het vermindert de parkeerdruk en het scheelt in de portemonnee. Er zijn landelijk tal van initiatieven en ook in de gemeente Moerdijk liggen mogelijkheden voor het zogeheten autodelen, zo blijkt uit een onderzoek.