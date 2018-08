'Alle opties zijn nog open' voor Molenfeesten 2019

BERGEN OP ZOOM - De organisatie achter de Molenfeesten en het Carrousel festival 'doen er alles aan' om volgend jaar naar Halsteren te kunnen terugkeren. Op dit moment worden terreinen vlakbij de Pompejus-toren en Intratuin genoemd als mogelijke locaties. Jan Geers en Aart Stuij benadrukken wel dat veiligheid vooraan staat, ook is een eindtijd van 1.00 uur 's nachts nodig. Afgelopen weekend (vrijdag en zaterdag) was het evenement voor het eerst op de Boulevard in Bergen op Zoom.

Hoewel de teruggang naar Halsteren gewenst is, kijken de twee terug op een mooi verlopen evenement. "We zitten bomvol", zei Geers zaterdagavond. "En dat waren we al voor de eerste artiest er was. Het is nu voor 21.00 uur en we hebben al meer dan 2500 man. Waar kan dat in Halsteren?"

Ook het voor het eerst georganiseerde Carrousel festival was goed verlopen. "Iedereen ging uit z'n dak", zegt Stuij. "Vooral toen Lil' Kleine op het podium stond, het leek wel een wervelstorm. Dat zijn de publiekstrekkers, hé."

Uit op geld?

Volgens het duo zeggen veel socialmediagebruikers dat de organisatie alleen uit is op het geld. Geers: "Ze praten je gek, het is voor ons echt een uitgelopen hobby waarmee we de regio een plezier willen doen. Wij zijn gewoon aan regels gebonden en zijn achter de schermen druk bezig om voor volgend jaar iets anders te kunnen regelen. Maar ja, dat zien de mensen natuurlijk niet. Toch is het zo."

De nieuwe locatie heeft wel als voordeel dat andere mensen kennis kunnen maken met de feesten. Anton en Esther Valkenburg uit Bergen op Zoom, bijvoorbeeld. "Wij zijn hier omdat onze zoon hier ook is en zei dat het leuk was", zegt Anton. "Het is wel gezellig, al zijn we hier nog maar een klein halfuur. Net speelde Wesley Bronkhorst, niet echt mijn artiest. Maar straks komt Hazes, dat vind ik wel leuk." Esther: "Ik vind het wel jammer voor Halsteren dat het nu gestopt is daar." Anton: "Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het terrein hier groter is."