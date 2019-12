Alle opties open voor camping Heidepol Bergen op Zoom

veldrijden Mathieu van der Poel draait broer David de nek om

16:56 Mathieu van der Poel tilde dit weekeinde in Kortrijk en Mol zijn score op tot negen. Negen overwinningen in even zo vele veldritten die hij dit seizoen reed. Komende zaterdag (Essen) en zondag (Zonhoven) krijgen de anderen weer de kans om een cross te winnen.