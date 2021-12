Alle kernen met hun eigen identiteit in jubileumboek Steenbergen

Steenbergen-,,Ik voel me enorm trots dat we als uitgever het dikste boek ooit hebben gemaakt, 750 bladzijden.’’ Ruud Verkamman van Kick overhandigde gistermiddag in gemeenschapshuis ‘t Cromwiel het eerste exemplaar van ’Jubileumboek 750 jaar Steenbergen’ aan wethouder Wilma Baartmans.

Wethouder Baartmans toont zich ook trots op het zware spraakmakende naslagwerk. Ze dankte naast de twee hoofdauteurs Frans van Eekelen en Willem Jongeneelen ook Dasja Abresch, Desi Dingemans, John Nijssen, beeldredacteur Mark Koenraadt en kunstenaars Martin en Riena Valkhoff voor hun inzet.

Volledig scherm Willem Jongeneelen, een van de schrijvers, geeft uitleg over een van de onderwerpen in het boek. © Pix4Profs/Tonny Presser

Van Eekelen en Jongeneelen geven een toelichting op de totstandkoming van het boek aan de hand van enkele artikelen. ,,Bij eerdere boeken schreven deskundig ieder een stukje wat ze belangrijk vonden’, vertelt Van Eekelen over de geschiedenis in het boek.

Bombardement in Dinteloord

,,In dit boek volgen we een tijdlijn van 1272 tot 2021.’’ Zo wordt voorkomen dat in de verhalen over de kernen, dorpen en de stad Steenbergen een onderwerp, bijvoorbeeld de 80-jarige oorlog, meerdere keren wordt behandeld. Hij brengt het ontstaan van Steenbergen, het inpolderen van gebieden, de slag bij Steenbergen, armoede in Steenbergen en het bombardement in Dinteloord tijdens de tweede wereldoorlog onder de aandacht.

Volledig scherm Willem Jongeneelen en Frans van Eekelen (de schrijvers) geven uitleg. © Pix4Profs/Tonny Presser

Jongeneelen schreef met de andere schrijvers over hedendaagse mensen. Daarbij moesten ze keuzes maken uit de vele onderwerpen die de moeite waard zijn. ,,Er zijn mensen die misschien zullen zeggen, als die er in staat, waarom staat die er dan niet in. Andere mensen komen weer met andere namen. Dat voorkom je niet.’’, legt hij uit.

Hij haalt verhalen aan over sportmensen in diverse kernen, recreëren in het land van Merijntje, Ad van Baal die inspecteur generaal der krijgsmacht was, zanger Jan Boezeroen en de Gummaruskerk. Al hun verhalen zijn maar een klein onderdeel van het jubileumboek dat omdat de eerste zending is afgekeurd pas over een week te koop is bij boekhandel Vermeulen.

Volledig scherm Jan van der Velde (muzikant) brengt een nummer tussen de presentatie door. © Pix4Profs/Tonny Presser