‘Allah of God, burgemeester maakt geen onderscheid in godsdiensten’: steun voor Frank Petter

Mogelijk deze zomer wel veilig zwemmen in de Binnen­schel­de, als de blauwalg tenminste weg blijft

BERGEN OP ZOOM - Een duik in de Bergse Binnenschelde is een stap dichterbij. De waterkwaliteit is flink verbeterd sinds de gemeente een afvalwaterlozingspunt voor campereigenaren liet aanleggen.

29 maart