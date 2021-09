Alice in Wonderland: Jubileumshow met decors om in te lijsten

BERGEN OP ZOOM - ,,Het is een beetje rommelig, hoor”, zegt Jac van den Elshout als we de dansschool binnenstappen. De zitjes aan de zijkant liggen vol kostuums, lappen stof en hoeden voor de show Alice in Wonderland. De voorbereidingen zijn in volle gang.

,,Onze eerste show, jaren geleden, was uniek”, lacht Van den Elshout. ,,Collega’s uit het hele land kwamen kijken hoe wij dat deden. Nu houdt iedere dansschool aan het eind van het seizoen een show.” Maar ook de twintigste wordt weer iets heel bijzonders, belooft hij. Want voor dit sprookje is hij diverse samenwerkingen aangegaan.

Volledig scherm Jac van den Elshout: ‘We zijn hier één grote familie.’ © Pix4Profs/Peter Braakmann Zo zullen drie kunstenaars, Els van Egeraat, Petra Kwaadgras en Gerard Huisintveld, diverse panelen voor het decor beschilderen. ,,Die zijn zó mooi geworden, dat we ze na de show inlijsten en verkopen. Het zijn echte kunstwerken.”



Kapster José Schrijn zorgt voor pruiken en haarwerk en Ward Warmoeskerken ontwerpt en maakt kostuums. Van den Elshout: ,,Ward maakt er iets heel aparts van. Prachtige, gekke kostuums. Daarom zijn die samenwerkingen zo leuk: ieder heeft er weer een andere, nieuwe kijk op.”

Leerlingen van de Hotelschool zorgen voor de hospitality voor en achter de schermen. ,,Het is zó fijn dat zoveel mensen een deel uit willen maken van de show”, glundert Jac. ,,En er doen 125 leerlingen mee, de jongste is drie en de oudste… tja, dat ben ik zelf. Ondanks dat we met de dansschool op diverse locaties hebben gezeten, is de sfeer altijd hetzelfde gebleven. We zijn hier één grote familie.”

Roet in het eten

Eigenlijk stond de show vorig jaar al gepland, het jaar dat Jac veertig jaar in het vak zat. Corona gooide roet in het eten. ,,Dus dit jaar móest het gewoon doorgaan. Eerst wilden we in juni, maar toen zaten we nog met teveel maatregelen. Daarom staat het nu op 23 oktober gepland.”

Zoals het er nu voorstaat, mogen er slechts 170 mensen per show in de zaal worden toegelaten. ,,Normaal zijn dat er zo’n 650. Dat scheelt dus behoorlijk. Maar ja, we hebben nu twee jaar gerepeteerd, we kunnen niet wachten om het te laten zien.”

Alice in Wonderland is te zien op 23 oktober om 15.00 en 19.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via theater De Maagd.

Volledig scherm Jac van den Elshout heeft twee jaar gerepeteerd. 'we kunnen niet wachten om het te laten zien'. © Pix4Profs/Peter Braakmann