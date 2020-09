Alfred, Rayan en Farah hebben weer een dak boven hun hoofd dankzij deze organisatie

Weer een dak boven het hoofd

Farah heeft sinds juli weer een eigen dak boven zijn hoofd. Hij komt uit Amsterdam, maar is na zijn scheiding in Brabant terechtgekomen. Hij kreeg hartproblemen, moest geopereerd en raakte in de ziektewet. Zijn huur kon hij niet meer opbrengen en uiteindelijk belandt hij bij de opvang in Bergen op Zoom. Farah is dan depressief, weet niet meer wat hij moet, kan het allemaal niet meer overzien. ,,Ik was een soort kip zonder kop. Ik had echt hulp nodig”, zegt hij daar zelf over. ,,Dankzij Triple A.A.A. heb ik mijn leven weer redelijk op orde en kan ik mijn kinderen weer ontvangen.”

Alfred is een positief ingestelde man. Hij was getrouwd, heeft zes kinderen en ook al kleinkinderen, die hij allemaal ziet. Hij heeft altijd gewerkt in de metaalsector. Door omstandigheden waar hij liever niet over praat, raakte hij naar eigen zeggen noodgedwongen in de maatschappelijke opvang. ,,Het is me overkomen.” Via de opvang en het project sober wonen, een woonvorm bedoelt voor daklozen met lichte problematiek, heeft hij sinds augustus weer een eigen huis. ,,Ik ben goed geholpen, ben blij met mijn eigen stek.”

Oorlogvluchteling

Schrijnend is ook het verhaal van Rayan, een 35-jarige Syriër die de oorlog is ontvlucht met zijn familie. Zijn ouders, vrouw en vijf dochters zitten in een vluchtelingenkamp in Jordanië. Rayan is goed geschoold, was leraar natuurkunde in zijn geboorteland en had goede mogelijkheden toen hij in 2015 naar Nederland kwam. Hij kreeg een verblijfsvergunning en kon terecht in een huurwoning in Rucphen. Toen zijn vader ernstig ziek werd is hij teruggegaan naar Jordanië. ,,Daar ben ik best een poos geweest. Ik wilde naar mijn zieke vader.” Eenmaal terug in Nederland is hij zijn woning kwijt en komt hij terecht bij de daklozenopvang. Met goede hulp heeft hij nu weer een eigen woning en hoopt hij zijn gezin zo snel mogelijk naar Nederland te halen. Tripple A.A.A. Zorg helpt hem daarbij. ,,Massiedi werkt echt vanuit zijn hart. Ik ben dankbaar voor zijn hulp.”