Aldi mag niet naar De Zeeland verhuizen: ‘Gemiste kans’

Ondertussen wordt er al gebouwd bij De Zeeland. Slaats blijft hopen dat de Aldi in de nieuwbouw komt te zitten. ,,Maar we kunnen er ook iets anders in zetten, dat is geen probleem.” Toch zou hij het zonde vinden. ,,Je ziet overal in het land dat de Albert Heijn en de Aldi samen optrekken. De Aldi is een aantrekkelijke partner in het gebied. Voor mensen is dat een interessante combinatie.”