Aldi mag niet naar De Zeeland in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Aldi mag de supermarkt in winkelcentrum De Gagel aan de Holleweg in Bergen op Zoom niet verplaatsen naar winkelcentrum De Zeeland. ,,In De Zeeland mag geen tweede supermarkt komen. Dat is zo in de gemeenteraad afgesproken. En daarom hebben wij nee gezegd tegen het verzoek.''

Dat zegt wethouder Patrick van der Velden. De supermarktketen zelf is niet bereikbaar voor commentaar over deze kwestie. Volgens de wethouder wilde Aldi de super in De Gagel sluiten en in De Zeeland een nieuwe winkel openen.

In De Zeeland zit nu al een vestiging van grootgrutter AH, een extra grote winkel.

Piusplein

Quote In De Zeeland mag geen tweede supermarkt Patrick van der Velden, wethouder Aldi mag van Van der Velden best verhuizen, maar dan het liefst naar het Piusplein. ,,Dat hebben we ook aangegeven, maar daar heeft Aldi geen belangstelling voor. En wat ze nu gaan doen weten we niet'', bekent hij eerlijk.

De gemeente ziet het Piusplein als het winkelcentrum van de wijk Gageldonk-West. Op dit moment is er geen supermarkt. Elders in de wijk is wel de AKmarkt. Deze super zit in een tijdelijk onderkomen op de hoek van Gentiaanstraat en Kamperfoeliestraat. Op termijn verhuist de AKmarkt naar het Piusplein, naar de plek waar vroeger een super zat. Die C1000 sloot in 2015 de deuren.

Geen toekomst

Het winkelcentrum De Gagel, op de hoek van Holleweg en Gagelboslaan, heeft wat de gemeente betreft geen toekomst. Dat is al eerder vastgesteld in een plan voor de detailhandel in de stad. ,,We gaan niet actief saneren'', benadrukt Van der Velden hier over. Maar kleinere winkelcentra als De Gagel ziet de gemeente op termijn het liefst verdwijnen, via een natuurlijk proces.

En dat is ook het meest logische, vindt Jos Slaats, eigenaar van De Zeeland. Volgens hem is het beter woningen te bouwen op de plek van het kleine winkelcentrum.

Voor iedereen beter

En voegt hij er aan toe: ,,Wij zijn in gesprek geweest met Aldi. We wilden een mooie winkel realiseren. In de nieuwbouw rond De Zeeland. Maar het mag niet.'' Toch zou het voor iedereen beter zijn als de Aldi weg gaat van de Holleweg, denkt hij. ,,Voor het Piusplein, voor het Zonneplein. En voor De Zeeland.''

Volgens de ondernemer ziet Aldi een winkel aan het Piusplein niet zitten omdat het bedrijf als discounter een winkel voor de hele stad wil realiseren, niet alleen voor de wijk Gageldonk-West. ,,We praten over een winkel van 1200 tot 1400 vierkante meter. Nu heeft Aldi aan de Holleweg 800 vierkante meter.'' Ter vergelijking: de AH in De Zeeland meet 2800 vierkante meter.