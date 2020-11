Albanezen verstopt in meubels en dozen, Britse bestuurder opgepakt voor mensensmokkel

Kermisex­ploi­tan­ten mogen huur later betalen: ‘Branche is hard geraakt door coronacri­sis’

30 oktober BERGEN OP ZOOM - De kermisexploitanten in Bergen op Zoom krijgen uitstel van betaling voor de huur die ze over 2020 moeten betalen aan de gemeente. Het college heeft dit besloten omdat de kermisbranche heel hard getroffen is door de coronacrisis.