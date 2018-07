Al jaren twijfels over veiligheid constructie in Bergs zwembad De Schelp

Kinderva­kan­tie­week Huijbergen: 'We hebben alles, behalve zee'

17 juli HUIJBERGEN - Het Kinder Vakantie Werk in Huijbergen doet niet aan dure uitjes. De kinderen vermaken zich deze week gewoon in hun eigen dorp. ,,Het enige wat we niet hebben is de zee, maar voor de rest heeft Huijbergen alle ingrediënten voor een weekje vermaak.''