Al het gereedschap gejat van deze begraafplaats in Hoogerheide: 'Wie doet nou zoiets'

Sterker nog, zelfs de grote gereedschapskast van twee bij een meter, waar het tuingereedschap in is opgeborgen was verdwenen. Het Dorpsplatform Hoogerheide (DPH) bekommerde zich drie jaar geleden over de begraafplaats die eigendom is van de gemeente. Het onderhoud aan de begraafplaats door de gemeente is minimaal. De leden van het DPH gingen daarom zelf, met een aantal vrijwilligers, aan de slag om enkele malen per jaar de begraafplaats te onderhouden.