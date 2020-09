Al fietsend naar de Noordkaap, kwam Leon (60) na 2700 kilometer niet verder dan Zweden

Knarrenhof Bergen op Zoom: veilig wonen voor ouderen, zelfstan­dig maar toch samen

15 september BERGEN OP ZOOM - Zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen met veel privacy en tegelijkertijd profiteren van de voordelen van samenwonen. Dat is in een notendop het principe van een Knarrenhof. Het is huisvesting voor senioren zonder dat er mantelzorg aan te pas komt. Tom Cats en Daniel Zollinger zijn de kartrekkers voor een Knarrenhof in Bergen op Zoom.