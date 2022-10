Al 7000 euro opgehaald voor nieuwe kapel in Lepelstraat: ‘Hadden we in deze tijd nooit verwacht’

LEPELSTRAAT - Er is inmiddels 7000 euro opgehaald om de verwoeste kapel in Lepelstraat te herbouwen. ,,Ongelooflijk, dit hadden we niet verwacht in deze tijd.”

Begin september verpletterde een grote boom de kapel naast de kerk, die in 2000 door vrijwilligers gebouwd werd. Stichting Vrienden van Antonius startte een actie om geld in te zamelen voor herbouw.

Cor Snepvangers is penningmeester en ziet de donaties binnenstromen. ,,Grote en kleine bedragen, we zijn overal blij mee. Ze komen niet alleen vanuit het dorp: ik zie ook namen die mij onbekend zijn. In een tijd met dure energieprijzen hadden we dit nooit verwacht.”

De boom en de brokstukken zijn inmiddels verwijderd. Een deel van de muren en de kaarsentafel staat nog. Hoeveel geld er nodig is om de kapel te herbouwen, is nog niet bekend. ,,We hebben nog niks van de verzekering gehoord en er is ook nog geen offerte. We willen natuurlijk wel weten hoeveel geld we precies nodig hebben, maar we zijn mooi op weg.”

Altaar voor de kerk

Ondertussen is in de kerk een plek ingericht waar mensen op dinsdag- en donderdagochtend een kaartje kunnen aansteken. Toch is dat een drempel voor mensen, merkt Snepvangers. ,,Er worden nu vijf of zes kaarsen aangestoken per ochtend, veel minder dan toen het kapelletje er nog was.”

Daarom wordt er volgende week altaar ingericht een onder een afdak achter de poorten, maar voor de kerk. Zo hoeven de kerkdeuren niet open en kunnen geïnteresseerden er op elk moment van de dag terecht. ,,Zo kunnen mensen altijd een kaarsje aansteken, zonder de kerk in te hoeven.” Dit altaar blijft er tot er een nieuwe kapel staat.

Volledig scherm Boom valt op kapel in Lepelstraat © Pix4Profs/Moreno Molenaar