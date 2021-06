Al 64 jaar lid van SC Welberg en op alle fronten actief: Christ Baselier kreeg er een lintje voor

Of hij uit een voetbalfamilie komt? Dat kun je wel zeggen. ,,We hadden met de broers, aangevuld met zwagers, een familieteam. Niks officieels hoor, maar bij speciale gelegenheden speelden we dan als team samen. Tegen het eerste, bijvoorbeeld.” Ook de zes zussen konden niet achterblijven. Zij vormden ook eenmalig een team, aangevuld met andere familieleden.



Rond de tijd dat Baselier met zijn vrouw Loes trouwde in 1971, kwam ook het vrouwenvoetbal in opkomst. En SC Welberg kreeg een vrouwenteam, waar Loes bij zat. ,,Prachtige tijd! Toen we kinderen kregen, hadden we wel een oppasprobleem. Maar meestal lieten we onze oudste dochter Linda dan bij degene die thuis speelde. Als je dan zelf het veld in moest, letten de teamgenoten wel eventjes op.” En jong gezien is oud gedaan, want zowel zoon als dochter hebben bij de club gespeeld.