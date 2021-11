Al 51 jaar fietsplezier met Tourclub Kruisland: ‘Leden van tachtig rijden nog regelmatig mee’

Hoewel de tourclub in Kruisland is opgericht, komt driekwart van de ongeveer veertig leden nu uit de gemeente Halderberge. Een van de groepen fietst routes van gemiddeld 70 kilometer met een snelheid rond de 30 kilometer per uur. Twee andere groepen rijden iets minder ver en hard. ,,In coronatijd fietsten we veel individueel of met drie of vier man. Sinds de vaccinatie zijn er weer wat grotere groepen. Het is mooi dat je thuiswerken even kunt onderbreken om te fietsen.’’