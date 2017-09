Akkoord tussen provincie en gemeente Bergen op Zoom over inhaalslag huisvesting statushouders

In eerste instantie had de gemeente gevraagd deze extra opgave binnen drie jaar te realiseren. Maar daarmee ging de provincie niet akkoord, Noord-Brabant zette in op 1 januari 2019. Uiteindelijk bereikten beide partijen een compromis en is halverwege 2019 overeen gekomen.

Inhaalslag

Het draait om een inhaalslag. In 2016 werd het Pact van Brabant gesloten. Omdat er destijds een tekort dreigde aan opvangplekken om vluchtelingen op te vangen, kregen de provincies opdracht afspraken te maken met gemeenten over (nood)opvang.

Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht zijn daarbij ingedeeld in de subregio Brabantse Wal. Het plan was destijds dat de beide grote steden tijdelijke opvanglocaties zouden bieden, en in ruil daarvoor 208 minder statushouders mochten opvangen. Onderdeel van die deal was dat Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht dat aantal dan voor hun rekening zouden nemen.

Zoals bekend werd de soep niet zo heet gegeten als die werd opgediend. De verwachte grote instroom van vluchtelingen bleef uit, extra opvang was niet nodig. Bleef staan: de 208 statushouders. Binnen de subregio is afgesproken dat die nu weer 'teruggaan' naar de steden (ook Roosendaal neemt er 104 op), zoals oorspronkelijk ooit de bedoeling was.

Niet van harte

Het alsnog opnemen van de statushouders gaat overigens niet van harte. Dat blijkt uit een brief die wethouder Arjan van der Weegen heeft gestuurd naar de provincie. ,,Gezien de verregaande inspanningen die de Brabantse Wal gemeenten in 2016 hebben verricht om te voldoen aan de vraag van de Commissaris van de Koning om noodopvang te realiseren, betreuren wij uw besluit ten zeerste om de gemeente Bergen op Zoom te houden aan het reguliere toetsingskader."