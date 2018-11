Ailan gaf overvallers sigaretten: ‘Ik was bang voor ons zoontje’

Zo is het om met dit weer te zwemmen in buitenbad De Melanen in Halsteren

18:03 HALSTEREN - Normaal een buitenbad, voor een jaartje een binnenbad. De iglo-achtige overkapping over zwembad De Melanen in Halsteren was begin september nog 'even wennen', maar hoe is het als de temperatuur richting het vriespunt daalt? 'Echt een luxe!', zeggen de zwemmers.