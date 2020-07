Ahmad (37) start taalweek, omdat hij uit ervaring weet hoe moeilijk Nederlands is

Nederlands leren om tandarts en politieagent te kunnen zijn

Deelnemers Fahimeh Ghasemi Lagharaki (43) en Ibrahim Jokhadar (37) zijn enthousiast over de taalweek. ,,Het is fantastisch om bezig te zijn met het leren van de Nederlandse taal”, vertelt Jokhadar. ,,De docenten leren ons veel, vooral over solliciteren.” Jokhadar kwam twee jaar geleden uit Syrië, waar hij werkte als tandarts. Door de taalbarrière is het hem nog niet gelukt om de benodigde examens in Nederland af te leggen en weer aan het werk te gaan.